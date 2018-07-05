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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане немного снизился

CA-NEWS (CA) - В Ашхабаде курс доллара на «черном рынке» несколько дней держится на отметке в 17,5 манатов, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В Дашогузе курс колеблется между 17,8 и 18,2 манатов за $1.

Напомним, что перед днем рождения президента бизнесменам разрешили провести конвертацию валюты, в результате чего в страну были завезены различные товары и немного снизились цены на продукты.

25 июля доллар покупали по 18–19 манатов.

Нынешний официальный курс национальной валюты Туркменистана зафиксированный на уровне 3.5 манатов к 1 доллару сохраняется неизменным с января 2015 года.

Наличная конвертация в Туркменистане официально запрещена с 2016 года.

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