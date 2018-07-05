РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе состоялось совещание в рамках азиатской конференции на уровне министров
Предыстория: Азиатская конференция на уровне министров начала свою работу в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе отеле продолжается третий день работы II Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, сообщает Montsame.

Первым мероприятием этого дня стало совещание «Заявления сторон-участников», прошедшее под председательством начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии генерала-майора Т.Бадрала.

В ходе совещания стороны-участники конференции представили свои доклады о выполнении обязательств, принятых на себя во время Азиатской конференции министров, прошедшей в Индии в 2016 году, и обсудили возможности обновления своих обязательств в форме заявления.

Документ о действиях сторон-участников, принятый на этом совещании будет представлен для ознакомления на пленарном заседании Азиатской конференции министров и отражен в Плане действий для Азиатского региона в 2018-2020 годах, Улан-Баторской декларации, а также в документе «Добровольное заявление участников».

print
  • Жизнь в Центральной Азии: Какое будущее ждет туркменское водохранилище «Алтын Асыр»?
  • Генпрокурор Казахстана назначил нового главного военного прокурора
  • Вдова первого президента Узбекистана рассказала о первом свидании с Исламом Каримовым
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×