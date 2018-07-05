В Улан-Баторе состоялось совещание в рамках азиатской конференции на уровне министров

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе отеле продолжается третий день работы II Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий, сообщает Montsame.

Первым мероприятием этого дня стало совещание «Заявления сторон-участников», прошедшее под председательством начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии генерала-майора Т.Бадрала.

В ходе совещания стороны-участники конференции представили свои доклады о выполнении обязательств, принятых на себя во время Азиатской конференции министров, прошедшей в Индии в 2016 году, и обсудили возможности обновления своих обязательств в форме заявления.

Документ о действиях сторон-участников, принятый на этом совещании будет представлен для ознакомления на пленарном заседании Азиатской конференции министров и отражен в Плане действий для Азиатского региона в 2018-2020 годах, Улан-Баторской декларации, а также в документе «Добровольное заявление участников».