В Душанбе за разбой и грабежи задержаны трое парней

CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками милиции Душанбе по фактам ряда разбойных нападений и грабежей задержаны трое молодых граждан, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана.

В отношении 18-летнего жителя Душанбе Ф. М., 21-летнего жителя района Рудаки З. А. и 20-летнего жителя столицы А. Щ. возбуждены уголовные дела по статям 248 (грабеж) и 249 (разбой) УК Таджикистана.

Арестованные Муллоев и Ахроров по предварительному сговору совершили разбойное нападение на четырех граждан и с применением силы отобрали наличные деньги и мобильные телефоны на общую сумму около 74 тыс сом.

Щербинин обвиняется в совершении грабежа двух женщин, у которых он забрал золотые изделия на общую сумму более 44 тыс сом.

По данным фактам ведется следствие.