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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов произвёл кадровые назначения в руководстве туркменских дипмиссий

CA-NEWS (TM) - Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, в соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:

Атаев Чары Какамырадович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия. До этого назначения он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Таджикистан;

Тогалаков Хемра Аманмаммедович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Таджикистан. До этого назначения он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Афганистан;

Овезов Ходжа Сапаргелдыевич, занимавший должность консула в Герате (ИРА), назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Исламской Республике Афганистан. Президентским Указом ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединённых Арабских Эмиратах Гараджаев Сердармаммет Сапармаммедович одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Ирак.

Постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова Гочмырадов Аймырат Байраммырадович освобождён от должности вице-консула Консульства Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (город Мазари-Шариф) и назначен консулом Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (город Герат).

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