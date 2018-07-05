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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев официально презентовал Международный финансовый центр «Астана»
Предыстория: Б.Сагинтаев разрекламировал Международный финансовый центр Астана

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана 5 июня началась презентация Международного финансового центра «Астана».

В ходе мероприятия с приветственным словом выступил президент страны Нурсултан Назарбаев.

«С чувством волнения и радости мы участвуем в этом мероприятии. Запуск МФЦА является важным шагом. Центр будет работать как с резидентами, так и нерезидентами Казахстана. Для привлечения международных участников созданы беспрецедентные условия. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет. Для удобства участников создана биржа МФЦА. Сегодня мы с вами дадим старт работе этой биржи», – сказал глава республики.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить иностранный и отечественный бизнес участвовать в работе Международного финансового центра «Астана». Я искренне благодарен всем присутствующим здесь партнерам за активную поддержку и участие в нашем проекте. Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет только укрепляться. Астана должна стать главным финансовым хабом региона, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров Азии», - отметил Н.Назарбаев.

С открытием центра по видео-связи участников поздравил глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакраборти.

На презентации присутствуют главы государств и крупных международных компаний, политики, эксперты из научных кругов и аналитических центров.

В МФЦА зарегистрировалось более 55 компаний. До 2020 года в центре намерены зарегистрироваться свыше 500 компаний.

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