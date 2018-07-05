Дело секс-работницы из Таджикистана, заразившей ВИЧ своих клиентов, направлено в суд

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Шаартузского района направила в суд дело местной жительницы, которая, по словам следователей, возможно, заразила 10 мужчин ВИЧ-инфекцией.

Умед Каримзода, прокурор Шаартузского района, сказал 5 июля в беседе с Радио Озоди, что следствие в отношении женщины, имя которой не раскрывается, завершено и направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. Дата начала судебного процесса пока не назначена.

По данным прокуратуры, обвиняемой 30 лет, у нее двое детей. После развода она стала заниматься коммерческим сексом и с 2014 года состоит на учете местного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД. Несмотря на выявление ВИЧ, она продолжала предоставлять интимные услуги. Некоторые ее клиенты были установлены по звонкам и сообщениям на ее телефон. Следователи отмечают, что среди клиентов жрицы любви были в основном молодые неженатые парни и несколько семейных мужчин. Все они – жители Шаартузского района.

Следствие установило, что интимными услугами женщины воспользовались как минимум 10 мужчин и пока нельзя однозначно утверждать, сколько из них заражены ВИЧ: вирус обнаруживается в период до полугода после инфицирования.

Сайидо Муртазоев, врач центра по борьбе с ВИЧ/СПИД Хатлонской области подтвердил, что женщина находится у них на учете.

Она обвиняется по статье 125 УК Таджикистана «Заражение ВИЧ-инфекцией». Согласно этой статьи, «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет». Возможно, к ней будут применены самые строгие меры, так как уже определено не менее 10 мужчин, предположительно, заразившихся от нее ВИЧ.

Родные этой женщины отказались от комментариев, сообщив, что ничего не знали об этом.

Акрам Давлатов, заведующий центра борьбы с ВИЧ/СПИД данного района рассказал, что женщина была поставлена в известность об ответственности за дальнейшее нераспространение данного заболевания. «У каждого такого человека мы берем письменную расписку с подписью», - сказал он, отметив, что в настоящее время в центре ВИЧ Шаартузского района состоят на учете 90 инфицированных людей.

Это первый случай, когда оглашаются данные по привлечению к ответственности лица, виновного в массовом заражении. Ранее МВД сообщало, что среди почти сотни задержанных «жриц любви» в разных рейдах, были установлены три женщины с ВИЧ-инфекцией. Какие конкретно меры были предприняты относительно них, не сообщалось.

В Хатлонской области зарегистрировано 2 тыс 863 лиц – носителей ВИЧ, 900 из них – женщины. Большая часть – это потребители инъекционных наркотиков и работницы коммерческого секса.