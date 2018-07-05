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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия выдаст Грузии уроженку Узбекистана, убившую девушку при попытке бегства из борделя

CA-NEWS (UZ) - Компетентным органам Республики Грузия в ближайшее время передадут гражданку Республики Узбекистан, которая была задержана в Екатеринбурге Интерполом по обвинению в торговле людьми и одном убийстве.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в 2012–2013 годах обвиняемая приехала в Батуми и пригласила туда четырех своих соотечественниц, пообещав им высокооплачиваемую работу. Затем она отобрала у женщин паспорта и под угрозами физической расправы заставила заниматься проституцией, присваивая заработанные деньги. Одна из девушек попыталась сбежать на родину, пригрозив обвиняемой, что сообщит о ее противоправных действиях в правоохранительные органы. Тогда обвиняемая наняла мужчин, которые ее убили. От суда женщина скрылась в России.

В сентябре 2017 года разыскиваемую задержали сотрудники НЦБ Интерпола и транспортной полиции на привокзальной площади в Екатеринбурге.

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