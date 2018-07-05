Послы Казахстана в Бельгии и Грузии вручили главам государств верительные грамоты

CA-NEWS (KZ) - Послы Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан и в Грузии Бауыржан Мухамеджанов вручили главам государств верительные грамоты.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, А.Куспан вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу. После торжественной церемонии они обсудили вопросы дальнейшего повышения уровня политического диалога, активизации торгово-экономических и культурных связей двух государств.

Казахстанский дипломат поздравила Бельгию с избранием на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2019-2020 годы и отметила близость позиций двух стран в рамках ООН и на международной арене. В сфере торгово-экономического сотрудничества посол приветствовала экономические миссии региональных и федеральных бизнес кругов, а также работу бельгийских компаний в Казахстане.

В свою очередь Б.Мухамеджанов вручил верительные грамоты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. В ходе состоявшейся беседы он отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества, а также успешное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.

Посол также проинформировал президента Грузии о проводимых в Казахстане политических и экономических преобразованиях, модернизации общественного сознания, а также международных инициативах страны.

Президент Грузии подтвердил готовность грузинской стороны к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных, традиционно дружественных связей между двумя странами, которые получили успешное развитие в годы независимости.