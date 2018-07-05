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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сын президента Туркменистана провел в Вене встречи с ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана во главе с сыном президента Туркменистана, замглавы МИДа и депутатом парламента – Сердаром Бердымухамедовым посетила с рабочим визитом в Вену, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках данного визита состоялись встречи делегации Туркменистана с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности ООН Юрием Федотовым, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером и заместителем Генерального директора Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кунийоши.

«В ходе переговоров с руководителями вышеуказанных международных структур были рассмотрены вопросы последующего укрепления двусторонних и многосторонних отношений в различных областях совместного сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы в таких областях, как техническое сотрудничество, энергетика, борьба с незаконным оборотов наркотиков, преступностью, терроризмом. Также состоялся обмен мнениями о путях взаимодействия в сфере развития частного сектора и сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

В ходе визита также была проведена встреча с генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнесом Петерликом, на которой были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в первую очередь, ООН.

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