Вице-премьер Дагестана стал фигурантом уголовного дела и лишился поста

CA-NEWS (CA) - В доме и в кабинете Рамазана Алиева, который до сегодняшнего дня был вице-премьером в правительстве Дагестана, прошли обыски, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Эту информацию подтвердил источник РБК в правительстве республики.

На сайте главы Дагестана Владимира Васильева опубликован указ об освобождении Алиева от должности. Документ датирован 4 июля. В пресс-службе главы республики отказались комментировать РБК информацию об обысках у Алиева, уточнив, что в ближайшее время глава республики выйдет с официальным объяснением ситуации.

Издание «Черновик» со ссылкой на источники сообщило, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Эту информацию РБК подтвердил источник в центральном аппарате МВД. По его данным, обыски прошли при сопровождении сотрудников ФСБ.

Как пишет «Черновик», Рамазан Алиев возглавлял администрацию бывшего главы региона Рамазана Абдулатипова, он «взял у частного лица» бронированный внедорожник, на котором стал ездить Абдулатипов. Кроме того, говорится в материале, распоряжением Алиева этот автомобиль содержали в гараже правительства, что противоречит законодательству. Гаражом «руководил племянник Рамазана Абдулатипова», говорится в материале.

В Дагестане с января проходят антикоррупционные зачистки, для участия в которых из Москвы прибыли сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ. Силовики заподозрил ряд чиновников правительства в коррупции, среди них были врио главы правительства региона Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев.

В марте Васильев говорил, что у властей есть материалы о нарушениях «минимум на сто руководителей».