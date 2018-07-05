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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Руководители министерств и ведомств Таджикистана приняли участие в военных сборах

CA-NEWS (TJ) - Руководители всех министерств и ведомств Таджикистана 3-4 июля были призваны на военные сборы. Сборы прошли в открытом в феврале текущего года автоматизированном центре управления Вооруженными силами республики и на учебном полигоне Фахробод Хатлонской области, сообщили «Азия-Плюс» в оборонном ведомстве Таджикистана.

Перед участниками военных сборов выступили секретарь Совбеза Абдурахим Каххаров, министр обороны Шерали Мирзо, начальник Генштаба ВС Таджикистана Эмомали Собирзода.

В своих выступлениях они отметили, что в условиях дестабилизации, которые происходят в некоторых странах мира и региона, каждый гражданин страны, в том числе, члены правительства Таджикистана, должны знать, как поступить во время возникновения конфликтов и вооруженных противостояний.

В рамках сбора члены правительства на территории учебного полигона Фахробод ознакомились с вооружением и техникой, которые находятся на балансе Вооруженных сил страны, а также стреляли по мишеням из пистолетов и автоматов.

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