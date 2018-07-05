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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поделился секретом успеха

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему стремится к вершинам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Село - разделенное большой рекой с двух сторон, там жили мы. Но, отличие чудесное было в том, что это было предгорье Алатау. Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было», - сказал он в опубликованном в Instagram видео.

A post shared by AkordaPress (@akordapress) onJul 4, 2018 at 6:50pm PDT

В Instagram Akordapress также было опубликовано видео, где президент Казахстана рассказал о своем детстве.

«Родное село, родные горы, ручьи среди гор, реки, белая пена. Тюльпаны в горах, маки, красным закрытые все прилавки. Наши игры и гуляния, футбол в этих маках, потом совместный поход за ягодами в горы всегда вспоминаются. Когда трудно, лежишь, ночью вспоминаешь, идешь по этим тропам снова, как я рядом с матерью сижу на одной лошади, привязанный, чтоб когда уснул, не выпал. Идем среди огромных гор, внизу река, она поет», - сказал глава государства.

A post shared by AkordaPress (@akordapress) onJul 4, 2018 at 9:02am PDT

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