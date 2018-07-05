В Самаркандском отделении милиции женщин подвергали унижению, раздев догола. Прокуратура области возбудила уголовное дело

CA-NEWS (UZ) - В ОВД города Каттакурган в Самаркандской области Узбекистана двух женщин, задержанных по подозрению в краже денег на местном рынке, подвергли унижениям, раздев догола, передает centralasain.org.

По данному факту прокуратурой Самаркандской области возбуждено уголовное дело. На видеозаписи видно, как женщина приблизительно в возрасте 35 лет снимает с себя вещи одну за другой по принуждению мужчины, лицо которого остается за кадром.

В это время за кадром слышится другой мужской голос, приказывающий раздеться еще одной задержанной женщине. При этом он избивает и оскорбляет ее. Женщина, чье лицо остается за кадром, обращается к сотруднику милиции с просьбой не делать этого, но в ответ доносится грубая нецензурная брань. Мужчина приказывает одной из женщин выйти на улицу в голом виде.

По словам сотрудника правоохранительных органов, отправившего это видео в редакцию «Озодлика», случай, снятый на камеру, произошел 3 июня в коридоре ОВД города Каттакурган в Самаркандской области. По словам собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, мужчина, заставивший женщину раздеться догола, является следователем отдела уголовного розыска ОВД города Каттакурган Санатом Умаровым.

"3 июня группа по главе со следователем ОВД Каттакургана Санатом Умаровым доставила в отделение милиции двух женщин, приехавший на местный рынок из другого района и задержанных по подозрению в воровстве. Женщин раздели догола и начали искать украденные деньги. Однако, не найдя у них никаких денег, сотрудники милиции отпустили их на свободу, не заполнив при этом никаких документов о задержании. Имена и фамилии этих женщин не зафиксированы даже в журнале учета задержанных", – говорит собеседник.

По его словам, данное видео было снято самими следователями, унизившими женщин. "Спустя совсем немного времени это видео распространилось среди сотрудников милиции", – сказал сотрудник милиции.

Следственные действия продолжаются. Некоторые местные СМИ сообщили, что в отношении Саната Умарова возбуждено уголовное дело.