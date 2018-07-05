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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане переселившимся с юга на север гражданам будут строить жилье

CA-NEWS (KZ) - Из южных регионов Казахстана в Северо-Казахстанскую область в течение 2018 года планируют переселиться 1706 семей или 7119 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев.

По его словам, в прошлом году переселились около 1,2 тыс. семей. На юге страны большая плотность населения и избыток трудовых ресурсов, на севере же наблюдается дефицит кадров.

Он отметил, что один из вопросов, поднимаемых переселенцами, является обеспечение жильем.

«Раньше государство выделяло субсидии на оплату аренды жилья на год. В этом году на уровне главы государства было дано поручение реализовать пилотный проект в Северо-Казахстанской области, в котором будет предусмотрено строительство домов для переселенцев», - сказал замминистра.

Он добавил, что переехавшие граждане будут заняты на частных предприятиях, в сфере образования и здравоохранения, сельском хозяйстве.

«Если проект даст положительные результаты, он будет реализован в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях», - заключил Н.Альтаев.

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