Катар заинтересован в открытии прямого рейса в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял 4 июля министра иностранных дел Катара Султана бен Саада Аль-Мураихи, который принимает участие в проходящей в Улан-Баторе Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий.

Как сообщает Montsame, в начале встречи Султан бен Саад аль-Мураихи поблагодарил президента Монголии за аудиенцию и передал сердечные приветствия Эмира Катара Шейха Тамима бен Хамада Аль Таниа. Затем он рассказал о значительном преобразовании Улан-Батора с 1992 года, которое можно сравнить с развитием Дохи, столицы Катара, выразив при этом удовлетворение своим визитом в Монголию.

В ходе встречи был затронут вопрос о выполнении прямого авиарейса между Монголией и Катаром. Султан бен Саад аль-Мураихи, со своей стороны выразил мнение о том, что национальная авиакомпания Катара может осуществлять прямой рейс в Монголию, сообщив при этом о своей заинтересованности в ускорении диалога по этому вопросу. Он также отметил, что срочное решение вопроса, касающего об авиационном сообщении позволит увеличить объем гражданских и грузовых перевозок между двумя странами, что будет способствовать дальнейшему росту двустороннего товарооборота и деловых отношений. По его словам, бизнес-сектор Катара в основном заинтересован в инвестировании в туристический сектор Монголии.

Баттулга, в свою очередь, отметил широкие возможности для инвестиций в сектор туризма и поддержал возможность проведения переговоров по вопросу воздушного сообщения. Глава государства подчеркнул важную роль постоянного механизма сотрудничества в расширении двусторонних экономических, культурных и социальных связей, отметив, что будет уделять внимание развитию двусторонних политических и деловых отношений.

В конце встречи министр иностранных дел пригласил президента Монголии посетить с визитом Катар.