РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
КЧС Таджикистана бьет тревогу: из-за жары страну возможно ждут оползни, сели и камнепады

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана предупреждает о жаркой погоде с 6 по 9 июля и просит население быть внимательными и осторожными.

С 6 по 9 июля 2018 года в Таджикистане сохранится жаркая, сухая погода. Максимальная температура за этот период составит 43 градуса тепла.

«Повышение температур в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам», — говорится в сообщении КЧС.

print
  • Крупнейшие города Азербайджана вновь остались без света
  • Президент Татарстана прибыл в Казахстан на празднование 20-летия Астаны
  • Вашу почту Gmail могут читать посторонние люди. Вы сами им это разрешили, - The Wall Street Journal
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×