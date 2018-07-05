КЧС Таджикистана бьет тревогу: из-за жары страну возможно ждут оползни, сели и камнепады

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана предупреждает о жаркой погоде с 6 по 9 июля и просит население быть внимательными и осторожными.

С 6 по 9 июля 2018 года в Таджикистане сохранится жаркая, сухая погода. Максимальная температура за этот период составит 43 градуса тепла.

«Повышение температур в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам», — говорится в сообщении КЧС.