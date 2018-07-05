В ряде регионов Казахстана ожидается повышение температуры до +43 градусов

CA-NEWS (KZ) - В ряде регионов Казахстана в выходные дни ожидается повышение температуры до +43 градусов.

По данным РГК «Казгидромет», на северные и центральные области Казахстана переместился антициклон, с которым в западных областях была связана аномально жаркая погода. И поэтому в предстоящие выходные дни жаркая и преимущественно без осадков погода ожидается в северных, центральных, южных и восточных областях. Максимальная температура воздуха в северных и восточных областях будет повышаться местами до плюс 30…38°С, в центральных южных и юго-восточных областях местами до +40+43 градусов.

На западные области смещаются атмосферные фронты, с которыми местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а также ожидается ослабление жары днем до +30+36 градусов, но в Мангистауской области 40-градусная жара сохранится.

В Казахстане 6 июля в связи с празднованием 20-летия Астаны также объявлено выходным днем.