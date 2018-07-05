Чем закончились реформы первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, - эксперт

CA-NEWS (TM) - После ограничения поступления в вузы (чтобы стать абитуриентом, нужно было проработать не менее двух лет по выбранной специальности) в Туркменистане возник простой вопрос: каким образом вчерашние школьники должны были устраиваться на работу по специальности, если они ее еще пока что не получили, было неясно. Но на фоне множества других запретов, прожектов и реформаторских инициатив, внедренных Сапармуратом Ниязовым за время его правления, эта идея выглядела далеко не самой экзотичной, говорится в статье «Аргументы и Факты».

Долой золотые зубы, усы и бороды

Только от простого перечисления всех этих новаций захватывает дух. Туркменбаши ввел новый календарь, переименовав дни, недели и месяцы, постановил разделить человеческую жизнь на двенадцатигодичные циклы, упразднил балет, оперу и цирк, заменил названия улиц в Ашхабаде номерами и ввел единый дресс-код для теледикторов, а заодно и для всех жителей страны. Кроме того, президент запретил госслужащим и молодежи иметь золотые зубы (молодым людям к тому же — носить длинные волосы, бороду и усы), учредил Министерство справедливости и приурочил к своему дню рождения специальный указ, который давал каждому гражданину страны, достигшему 62-летия, право на выходной день и денежное пособие на покупку жертвенного барана.

Но и это ещё не все: как сообщали СМИ, туркменский лидер объявил вне закона все инфекционные заболевания, включая холеру и СПИД, построил в пустыне Каракумы зоопарк для пингвинов и ледяной дворец в горах на тысячу человек, а также запретил секс как средство увеселения.

Достойное место в списке инициатив занимают и радикальные реформы вождя всех туркмен: закрытие Академии наук Туркменистана и увольнение 15 тыс. медицинских работников, включая медсестер, акушерок, санитарок и фельдшеров. По указу Ниязова срок обучения в вузах сократился до 2 лет. Он предлагал лишить пенсий тех пенсионеров, у которых есть совершеннолетние дети, и отменить пособия на инвалидов, а также предписать тем и другим сдать свои квартиры государству и переселиться в дома престарелых.

Впрочем, далеко не все из того, что повелел Туркменбаши, сбылось, а некоторые из его экстравагантных нововведений и вовсе оказались мифом. Например, драконовские меры пенсионной «реформы».

«Ничего подобного реализовано не было, — рассказал АиФ.ru политолог, эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. — Имелись трудности с доказательной базой трудового стажа, сами пенсии в стране были низкими. Но тем не менее они существовали. А новый президент Бердымухамедов приблизил пенсионную систему к цивилизованным стандартам. Инфекционные заболевания также не объявлялись вне закона, просто на все данные об этом был наложен гриф ДСП, а при Бердымухамедове подобная секретность приобрела поистине маниакальный характер. Сообщения же о зоопарке для пингвинов в пустыне, думаю, были следствием неверного перевода или недопонимания. Новый большой зоопарк построили уже после смерти Ниязова, но пингвинов туда не завозили. Сегодня зоопарк приходит в упадок: животные истощены, а многие звери, завезенные к открытию, уже умерли.

Дворец ледовых видов спорта возвели при Ниязове, но не в горах, а в черте города. Обычное для Ашхабада здание: стекло и мрамор. После смерти Туркменбаши был построен еще один такой же дворец, собирались строить подобные сооружения и в каждом областном центре. В ашхабадских «ледовых дворцах» постоянно тренируются хоккейные команды и фигуристы.

Что же касается запрета «секса ради удовольствия», то нечто подобное действительно было провозглашено во втором томе «Рухнамы» (философско-историческое исследование Сапармурата Ниязова о духовности туркменского народа. — Ред.), но никогда не становилось обязательной нормой, как и многие другие сентенции из той же книги, в которой Ниязов старался кодифицировать частную жизнь граждан».

Говорили также, будто при встрече с Туркменбаши надо было обязательно целовать унизанную перстнями правую руку президента.

«Целовать — целовали, но опять же ничего обязательного в этом не было, — уточнил Аркадий Дубнов. — Поцелуи руки Ниязова (как и сегодня — Бердымухамедова) всегда были личной инициативой лобзающих».

Жертвенного барана выдавать так и не начали

После смерти Ниязова в 2006 г. часть его новаторских указов были отменены, а что-то тихо спустили на тормозах.

«Министерство справедливости, например, существует и сегодня, — рассказал Аркадий Дубнов. — Но, несмотря на громкое название, функции у этого учреждения такие же, как у обычного министерства юстиции. «Рухнама» после смерти Ниязова была практически предана забвению: памятник ей стоит, но из общественно-политической жизни она выпала. «По просьбе старейшин» и календарь, и наименование дней недели вернулись к традиционным. Опера и цирк были «реабилитированы» Бердымухамедовым, а вот балет — нет. Названия улиц в Ашхабаде действительно заменялись номерами, но нумерация используется сейчас параллельно с «именными» названиями улиц. Дресс-код существует во всех государственных учреждениях и особенно актуален для студентов: при Бердымухамедове для каждого вуза ввели свой окрас национальной одежды для женщин, юноши же должны ходить в черных костюмах и обязательных головных уборах: тахья (туркменский аналог тюбетейки). Запрет на золотые зубы действительно был, но после этой кампании они вышли из моды и сейчас встречаются у туркмен в основном на периферии. Никакого принуждения к смене зубов и протезов нет. А специальный указ с «жертвенным бараном», который Туркменбаши приурочил к своему дню рождения, так и остался благим пожеланием».

«Академия наук была переведена в ранг «общественной организации», но функционировал Госкомитет по науке и технике, — уточнил Дубнов. — В 2008 г. Бердымухамедов восстановил АН Туркменистана, но сделал это «криво», согласно своему пониманию «науки» и ее роли в государстве. Никакой серьезной роли академия сейчас не играет. Несколько волн «реформ» привели здравоохранение к плачевному состоянию, а занимался ей не кто иной, как нынешний президент, бывший в ту пору министром здравоохранения. Были введены коммерческие формы обслуживания, страховые формы оплаты. Но без других механизмов вся эта затея так и не заработала. А количество врачей (и их квалификация) продолжает снижаться благодаря той «реформе».

Сменив Ниязова, Бердымухамедов вернул ситуацию с образованием к дореформенному состоянию и даже увеличил сроки обучения в школах (до 11 лет) и в вузах. При этом обязательный трудовой стаж в системе обучения был тоже отменен. Но, как и при Туркменбаши, всё образование перегружено государственной идеологией со всеми вытекающими: демонстрациями, торжественными встречами-проводами президента и т. д».

Известно, что Туркменбаши запретил ввоз и распространение иностранных печатных изданий, включая подписку на периодику. В стране была прекращена трансляция российских телеканалов и радиостанций. Доступ в интернет также был ограничен. «Ниязов отменил подписку как таковую, — пояснил эксперт. — Сегодня подписка разрешена только библиотекам и, например, туркмено-российской школе им. Пушкина. Подписки для обычных граждан на иностранные издания нет».

А одним из проявлений культа личности Ниязова считалось то, что школьники начинали утро с клятвы на верность Туркменбаши.

«Да, такое действительно было, — комментирует Дубнов. — Но клятва содержала и слова о верности Родине, флагу и так далее. Сейчас из текста клятвы, как и из гимна страны, все упоминания о Ниязове убраны».