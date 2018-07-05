В Узбекистане проходят съемки фильма «Делбирим» по повести Айтматова

CA-NEWS (KG) - В селах Нанай и Гова Наманганской области Узбекистана начались съемки фильма «Делбирим» («Тополек мой в красной косынке») по повести Чингиза Айтматова. Об этом сообщила продюсер фильма с кыргызской стороны Паризат Жакыпбекова.

A post shared by Паризат Жакыпбекова (@parizat_jakypbekova) onJul 2, 2018 at 3:07am PDT

По ее словам, далее съемки продолжатся в Ташкентской области и в Кыргызстане – на Иссык-Куле. «Снимаем поэтапно, как всегда. В обычном режиме. По срокам успеваем, все идёт по плану. Обе наши актрисы играют очень хорошо. Режиссёр доволен их игрой», - сказала Жакыпбекова.

Главные роли - Ильяса и Байтемира - исполняют узбекские актеры Адиз Раджабов и Улукбек Кадыров. Роли Асель и Кадичи – кыргызские актрисы Мадина Талипбек и Элина Абай кызы.

Как отмечается, сюжет фильма будет построен на повести, но действия будут проходить в наши дни. Автором сценария является кыргызский драматург Керез Зарлыкова, фильм ставит узбекский режиссер Сарвар Каримов. Премьера ленты состоится в день рождения Чингиза Айтматова – 12 декабря.

Инициативу о сотрудничестве проявила кыргызская сторона, узбекская сторона в ответ предложила снять фильм «Делбирим». Кыргызским актерам гонорары выплатит продюсерский центр «Дан», узбекским – «Узбеккино». Свою поддержку оказывает и президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Повесть Айтматова «Делбирим» на русском языке больше известна под названием «Тополек мой в красной косынке».