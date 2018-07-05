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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Режиссер Кустурица планирует снять кино в Казахстане по произведениям Айтматова
Предыстория: В Узбекистане проходят съемки фильма «Делбирим» по повести Айтматова

CA-NEWS (KZ) - Знаменитый режиссер Эмир Кустурица планирует снять кино в степях Казахстана на произведения писателя Чингиза Айтматова. Как оказалось, это один из его любимых авторов.

Об этом он рассказал в Астане, являясь одним из главных гостей кинофестиваля «Евразия». Кустурица рассказал, что сейчас 90% фильмов являются некачественными. Он отметил два современных жанра кино, которые еще существуют сегодня - это фильмы на основе реализма и фантастика. Убийцей кинематографа, по мнению режиссера, стал перенасыщенный рынок кинематографии, сообщает Хабар 24.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветки» Каннского кинофестиваля. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фол-рок группы The No Smoking Orchestra.

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