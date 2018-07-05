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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД РФ упростит получение гражданства для иностранных специалистов

CA-NEWS (CA) - В Министерстве внутренних дел России работают над вопросом об упрощении процедуры получения гражданства иностранными высококвалифицированными специалистами. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«На сегодняшний день надо внести изменения в норму по приобретению российского гражданства квалифицированными специалистами», - цитирует ее слова РИА Новости.

По словам Казаковой, с учетом требований экономики страны, а также «востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда» российские власти понимают, что эту норму надо менять.

«Сейчас мы прорабатываем изменения в [соответствующее] законодательство», - указала Казакова.

Упростить порядок выдачи российского гражданства квалифицированным специалистам из-за рубежа еще в конце июня поручил президент России Владимир Путин. Срок выполнения поручения, согласно документу, до 20 декабря.

О грозящем России кадровом кризисе в мае также говорили эксперты глобальной консалтинговой компании в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Дефицит специалистов в стране к 2030 году, по их данным, достигнет 2,8 млн человек. Из-за нехватки кадров российский бизнес, как указывали аналитики, недосчитается почти $300 млрд.

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