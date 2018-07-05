В Алматы вводится одностороннее движение транспорта на 8 улицах (схема)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова.

Как сообщает пресс-служба акимата города, одностороннее движение вводится по улице Макатаева от Калдаякова до Муканова в западном направлении. По улице Гоголя от Ауэзова до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Богенбай батыра от Калдаякова до Масанчи в западном направлении. По улице Кабанбай батыра от Масанчи до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Карасай батыра в западном направлении от Масанчи до Розыбакиева. По улице Жамбыла в восточном направлении от Розыбакиева до Масанчи.

По улице Муратбаева от Райымбека до Шевченко в южном направлении. По улице Шарипова от Абая до Макатаева в северном направлении.

Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%.

При этом на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра выделяется обособленная полоса для общественного транспорта, тем самым создаются условия для его беспрепятственного движения.

Отмечается, что на вышеуказанных участках максимально разрешенная скорость движения составит 40 км/ч. Новая схема дорожного движения вводится с 5 августа.