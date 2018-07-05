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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Худжанде проходит международная торговая ярмарка «Сугд-2018»

CA-NEWS (TJ) - В ярмарке «Сугд-2018» в Худжанде примут участие предприниматели из Таджикистана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Китая, Японии, Малайзии, Польши и Сербии, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

В Худжанде открывается международная торговая ярмарка «Сугд-2018». Мероприятие пройдет во дворце спорта с 5 по 7 июля. В рамках ярмарки состоятся несколько деловых форумов и конференций.

В частности, пройдет форум деловых кругов «Потенциал Ферганской долины — перспективы доступа плодоовощной продукции на новые рынки «Тенденции и возможности».

Состоятся деловые встречи между покупателями и поставщиками, и будет организован международная конференция «Свободные экономические зоны в Таджикистане — Поиск новых путей развития».

В ярмарке примут участие предприниматели из Таджикистана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Китая, Японии, Малайзии, Польши и Сербии.

Целью проведения торговой ярмарки является усиление долгосрочных торговых и партнерских связей между бизнес-сообществом Согдийской области и других регионов Таджикистана с торговыми компаниями, потенциальными потребителями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран через предоставление площадки для демонстрации потенциала и возможностей экономики Согдийской области и передового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья.

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