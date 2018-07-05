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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский спортсмен завоевал золото на международных соревнованиях по интеллектуальному спорту

CA-NEWS (MNG) - В открытом международном чемпионате по памяти, который проходил в Филиппинах в прошедшие выходные, гроссмейстер по интеллектуальному спорту, спортсмен Монгольской интеллектуальной академии Б.Шижир-Эрдэнэ завоевал четыре золота, три серебра и три бронзы в десяти видах спорта и стал лидером по итогам всех соревнований, сообщает «Монголия Сейчас».

Б.Шижир-Эрдэнэ учится на втором курсе американского колледжа «Diablo Valley» по специальности программного обеспечения. Пожелаем успехов монгольскому интеллектуалу в последующих соревнованиях - в августе этого года в Республике Корея.

Спортсмены Монгольской интеллектуальной академии успешно участвовали в 47 соревнованиях в США, Англии, КНР, Индии, Кореи, Сингапуре, Турции, Германии и др. странах, а количество завоёванных ими медалей составило 770.

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