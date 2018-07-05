В Таджикистане пост в Facebook о бездействии милиции стал причиной наказания двух милиционеров

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе привлекли к ответственности двух сотрудников милиции, которые не среагировали должным образом на информацию гражданина о преступлении, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

18 июня пользователь социальной сети Facebook, Джамшед Олимов выставил пост под названием «Я не верю МВД и телефону доверия 2212121», в котором рассказал о случае избиения неизвестным мужчины-инвалида и о реагировании на данный инцидент сотрудников милиции.

В ходе служебной проверки было установлено, что информация об избиении человека и грубом нарушении общественного порядка в 14:30 часов получил оперативный дежурный ОМВД района Исмоили Сомони, капитан милиции М.Одинаев.

«Получив информацию, вместо того, чтобы отправить на место происшествия оперативно-следственную группу, М.Одинаев отправил туда оперуполномоченного М.Ассоева, который, в свою очередь, прибыл на место несвоевременно», – отмечается в сообщении МВД.

«За грубое нарушение дисциплинарного устава органов внутренних дел и приказа МВД РТ «Об организации круглосуточного дежурства в МВД РТ» оперуполномоченному ОМВД района И.Сомони, майору милиции М.Ассоеву и оперативному дежурному указанного ОМВД капитану милиции М.Одинаеву объявлен выговор, – говорится в сообщении пресс-службы.