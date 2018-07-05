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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране задержали «монетного султана» с двумя тоннами золота

CA-NEWS (CA) - В Иране полицейские задержали «монетного султана», накопившего за год две тонны золотых монет, сообщает телекомпания IRIB со ссылкой на главу полиции Тегерана Сардара Рахими

Имя задержанного не раскрывают. Известно, что мужчине 58 лет и у него были подчиненные, которые скупали для него монеты.

Рахими также сообщил, что задержанный создал в стране нелегальный рынок золотых монет, подрывающий экономику страны. Для скупки золота он привлекал помощников — полиции удалось арестовать еще двух человек, у которых во время задержания обнаружили 20 кг золота.

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