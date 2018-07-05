Трамп страдает от нескольких психопатологий, которые делают его явной и реальной угрозой для всего мира, - эксперты

CA-NEWS (CA) - Совершенно очевидно, что политические и личные нападки президента США Дональда Трампа на другие государства и их глав, на бедных и слабых, а также на семьи мигрантов усиливаются с каждым днем. Совсем недавно Трамп отстаивал антигуманное отделение детей-мигрантов от их родителей. Хотя общественное возмущение и вынудило его отступить, его склонность к агрессии скоро проявится в другом месте.

Джеффри Сакс – директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета. Бэнди Ли – судебный психиатр Йельской школы медицины и руководитель проекта Всемирной организации здравоохранения.

Project Syndicate, 2018

Большинство ученых-исследователей интерпретируют вспышки Трампа как заигрывание со своим электоратом, или как игру на камеру, или угрозы с целью заключения сделок в будущем. Мы придерживаемся иного мнения. Как и многие известные американские специалисты в области психического здоровья, мы считаем, что Трамп страдает от нескольких психопатологий, которые делают его явной и реальной угрозой для всего мира.

Трамп проявляет признаки по крайней мере трех опасных недугов: паранойи, отсутствия эмпатии и садизма. Паранойя – это форма отрыва от действительности, при которой человек ощущает не существующие на самом деле угрозы. Параноидальный индивидуум может создавать опасности для других, когда борется с мнимыми угрозами. Причиной отсутствия эмпатии часто является зацикленность индивидуума на себе и восприятие других лишь в качестве инструментов; нанесение вреда другим не вызывает угрызений совести, когда оно служит его целям. Садизм означает получение удовольствия от причинения боли другим или их унижения, особенно тех, кого садист воспринимает как угрозу или напоминание о собственных слабостях.

Мы считаем, что Трампу присущи все эти черты. Наш вывод основан на наблюдении за его действиями, известных фактов его биографии и многочисленных сообщениях от других людей, а не на результатах независимого психиатрического обследования, к которому мы призывали ранее и призываем еще раз. Но мы не нуждаемся в расширенной картине – уже и без нее понятно, что Трамп представляет собой растущую опасность для всего мира. По нашему опыту в сфере психологии, у людей, которые обретают власть над другими, такие черты, как правило, усиливаются.

Чтобы оправдать свои воинственные действия, Трамп неустанно и бесстыдно лжет. Фактически, согласно анализу Washington Post, с момента вступления в должность Трамп сделал более 3000 ложных или вводящих в заблуждение заявлений. И, как отмечает Post, в последние недели он лжет, кажется, особенно много. Более того, доверенные лица Трампа говорят, что он все более склонен игнорировать любые советы по сглаживанию ситуации, предлагаемые приближенными. В его окружении нет «старших», способных остановить его, поскольку он окружает себя коррумпированными и воинственными приятелями, готовыми исполнить то, что он просит. Все это вполне согласуется с его психологическим портретом.

Дикие преувеличения Трампа в последние недели говорят о том, что его симптомы становятся все более серьезными. Яркий пример – его неоднократные утверждения о том, что неопределенный результат его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном означает конец ядерной угрозы со стороны режима Кима. А также его откровенная ложь о том, что в принудительном отделении детей-мигрантов от их родителей на южной границе с Мексикой виновны демократы, а не его собственная политика. WP недавно насчитала 29 ложных или вводящих в заблуждение заявлений за один час выступления на митинге. Независимо от того, намеренный ли это обман или свое собственное заблуждение, такой уровень постоянного вранья является патологическим.

Поскольку Трамп на самом деле не способен навязывать свою волю другим, его подход гарантирует бесконечный цикл угроз, ответных угроз и нагнетания напряженности. За любым тактическим отступлением следует новая агрессия. Так обстоит дело с разворачивающейся торговой войной между Трампом и все более широким кругом стран, включая Канаду, Мексику, Китай и Европейский Союз. То же самое можно сказать об одностороннем выходе Трампа из все большего числа международных соглашений и органов, включая Парижское климатическое соглашение, Ядерную сделку с Ираном и, совсем недавно, Совет ООН по правам человека, после того как последний подверг критике политику США в отношении бедных.

Паранойя Трампа вызывает усиление геополитической напряженности. Традиционные союзники, не привыкшие иметь дело с лидерами США, отягченными серьезными психическими недугами, явно потрясены, тогда как противники, похоже, используют это в своих целях. Многие сторонники Трампа, очевидно, считают, что он не бесстыдно лжет, а смело «режет правду-матку», а эксперты и иностранные лидеры склонны полагать, что его странные выходки отражают какую-то политическую стратегию. Но это недоразумение. Действия Трампа «объясняются» как рациональные и даже смелые, тогда как они, скорее всего, являются проявлениями серьезных психологических проблем.

История изобилует умственно неполноценными людьми, которые приобрели огромную власть в качестве потенциальных спасителей, а стали деспотами, принесшими массу вреда как своему обществу, так и другим. Их сила воли и обещания национального величия побуждают людей следовать за ними; но единственный урок пребывания у власти обладателей таких патологий состоит в том, что отдаленные последствия неизбежно оказываются губительными для всех.

Нам не следует поддаваться панике перед будущей катастрофой. Лидер с опасными признаками паранойи, отсутствия эмпатии и садизма не должен оставаться на посту президента, дабы не принести непоправимого вреда. Любая адекватная мера – избирательная урна, импичмент или применение 25-й поправки к Конституции США – поможет восстановить нашу безопасность.