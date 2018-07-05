В Таджикистане на месторождении Пакрут, после устранения последствий аварии, возобновилось производство золотых слитков

- Таджикистан, экономика
- 16:45, 05 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Сhina Nonferrous Gold Limited после годового простоя начало производство золотых слитков в месторождении Пакрут в Таджикистане.
Как сообщает официальный сайт компании, выпуск золотых слитков на предприятии началось с первого июля текущего года.
Напомним, что в феврале 2017 года в результате серии снежных лавин пострадали три высоковольтные линии электропередачи предприятия «Пакрут», водой были заполонены шахты месторождения, из-за чего работы были временно приостановлены
Как передает Авеста, в апреле 2018 года производство на обогатительном комбинате было возобновлено, а 1 июля 2018 года комбинат выпустил золотые слитки, в связи с чем золотодобывающий рудник «Пакрут» возобновил нормальное производство.
«Находясь в производстве и эксплуатации, компания будет продолжать осуществлять инфраструктурные работы, направленные на то, чтобы все проекты были завершены к четвертому кварталу 2018 года и достигли масштаба производства 2000 тонн руды в сутки», – отмечается в сообщении.
В первой половине 2016 года китайская корпорация China Nonferrous Gold Limited объявила о выпуске первых золотых слитков из руды, добытой на таджикском месторождении драгоценных металлов Пакрут.
Пакрут является единственным проектом China Nonferrous Gold (ранее Kryso Resources). Лицензия на 100% принадлежит компании и действует до ноября 2030 года.
По сообщению компании, расположенное на территории города Вахдат месторождение Покрут содержит более 1 млн. унций золота. Данное месторождение было открыто еще в 1972 году.
В соответствии с условиями лицензионного соглашения, China Nonferrous Gold планировало ежегодно добывать 660 тыс. тонн руды, а с 2017 года увеличить объем добычи до 1,32 млн. тонн.
Согласно ТЭО, срок разработки месторождения Пакрут составляет 14 лет, в течение этого периода корпорация планирует произвести 857 тыс. унций золота и 123 тыс. унций серебра.