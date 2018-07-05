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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане церемония бракосочетания прошла сразу у 40 пар

CA-NEWS (KZ) - В Астане 5 июля состоялась торжественная церемония бракосочетания 40 пар. В этом году она посвящена празднованию 20-летия столицы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, за 11 лет существования традиции организаторы успели поженить 350 молодоженов. За это время у участников проекта родилось более 800 маленьких астанчан. Потому сегодняшние брачующиеся заявляют, что принять участие в массовой свадьбе согласились не раздумывая, ведь это хорошая примета.

«Узнали мы о такой церемонии, когда подавали заявление на регистрацию брака. Нам сразу стало интересно, мы решили поддержать эту традицию. Тем более, наша знаменательная дата совпала с 20-летием Астаны», – рассказали супруги Курманали и Айдана Болатбек.

Отмечается, что в этом году молодые побывали в Ботаническом саду одними из первых. Именно там они клялись в любви и верности. Кроме того, самая удачливая пара получит свадебное путешествие в подарок.

Также по доброй традиции каждая пара выпустила в небо голубей.

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