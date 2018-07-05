Гражданина США оштрафовали в Узбекистане за причастность к терроризму

CA-NEWS (UZ) - Уроженец Узбекистана, гражданин США Зокир Алиев, задержанный Службой государственной безопасности (СГБ) республики по подозрению в причастности к деятельности "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ), признан судом виновным и приговорен к выплате штрафа, сообщают в четверг узбекские СМИ со ссылкой на представителя Верховного суда республики.

Как сообщалось ранее, 45-летний Алиев ранее проживал в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, в 2014 году получил гражданство США. В Узбекистане он находился в розыске за причастность к деятельности ИДУ и был задержан СГБ 16 июня этого года по прибытии к своим родным.

"Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал подсудимого З.Алиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 (посягательство на конституционный строй Узбекистана) и части 1 статьи 244-2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса республики", - говорится в сообщениях.

Отмечается, что при определении меры наказания подсудимому суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве республики.

Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам с применением статей 57 (назначение более мягкого наказания) и 59 (назначение наказания при совершении нескольких преступлений) УК Узбекистана назначил З.Алиеву наказание в виде штрафа в размере 600 минимальных зарплат - 1,05 млн сумов (по расчету 2000 года) или около $130. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что З.Алиев после 2000 года до приезда в Узбекистан в течение почти 18 лет не занимался преступной деятельностью.

Ранее со ссылкой на СГБ сообщалось, что З.Алиев при задержании дал признательные показания о своей противоправной деятельности. В частности, он сообщил, что в 2000 году он присягнул на верность ИДУ, проходил военную подготовку на территории Афганистана, а также участвовал в боевых действиях против правительственных сил этой страны и коалиционных войск.

В 2005 году за осуществление религиозно-экстремистской и террористической деятельности, на основании показаний других членов ИДУ, следственным подразделением СГБ в отношении З.Алиева было возбуждено уголовное дело.

ИДУ признано террористической организацией и ее деятельность запрещена в Узбекистане, России, США и многих других странах мира. По последним данным, в настоящее время его деятельность прекращена, а его активисты вошли в другие международные террористические группировки.