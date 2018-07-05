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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошла церемония вручения дипломов 120 выпускникам высшего пограничного института

CA-NEWS (TJ) - Торжественная церемония вручения дипломов с присвоением первого офицерского звания «лейтенант» более 120 выпускникам высшего пограничного института пограничных войск ГКНБ Таджикистана состоялась сегодня 5 июля в высшем пограничном институте ГКНБ Таджикистана.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь погранвойск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев, в церемонии приняли участие председатель ГКНБ Саймумин Ятимов, командующий пограничными войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали, представители пограничной группы ФСБ РФ в РТ и другие.

Со словами напутствия к молодым офицерам обратился председатель государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-полковник Саймумин Ятимов, высоко оценивший деятельность таджикских пограничников.

В частности, глава ГКНБ отметил, что территория любой независимой страны является одной из святынь и важным определением её государственности, а безопасность любого народа и государства зависит от уровня защищенности его рубежей.

От простых служащих до высших офицеров – должны обладать профессиональной компетентностью, высоким уровнем мастерства и знаний, политической бдительностью и чистой совестью выполняя свой профессиональный долг, связанный с обеспечением безопасности государства, защитой независимости, упрочениям мира, стабильности и спокойствия в стране.

Вручая дипломы новоиспеченным пограничникам командующий ПВ ГКНБ, генерал-полковник Раджабали Рахмонали выразил уверенность, что молодые выпускники Высшего пограничного института, с честью и достоинством выполнят свой священный долг перед Родиной.

Молодые офицеры в дальнейшем будут проходить службу по всей республике во всех войсковых частях и подразделениях пограничных войск государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

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