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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В тюрьмах ОАЭ сидят 5 казахстанцев

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль-Бади подписали договор о передаче осужденных лиц.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, соглашение позволит гражданам обеих стран в случае их осуждения за преступления к лишению свободы за рубежом отбывать назначенное наказание у себя на родине.

В настоящее время в ОАЭ отбывают наказание 5 казахстанских граждан, которые после ратификации договора смогут ходатайствовать об экстрадиции.

Отмечается, что с 2009 года между странами действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц. За этот период Казахстану выдано 9 лиц, скрывавшихся на территории Эмиратов, в частности А.Ананьев, вывозивший из страны девушек для сексуальной эксплуатации, Р.Найзабай, совершивший хищение свыше 50 млн тенге.

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