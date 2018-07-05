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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялись переговоры вице-премьера Монголии и сенатора Австралии

CA-NEWS (MNG) - Вице-премьер У.Энхтувшин принял 5 июля сенатора и министра по вопросам международного развития и Тихоокеанского региона Австралии Кончетта Фиэрраванти Уэльс, передает Montsame.

В начале встречи вице-премьер упомянул о развивающихся двусторонних отношениях и имеющейся потенциале для развития сотрудничества в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Он поздравил и пожелал успехов австралийской стороне в организации следующей 3-й Азиатской конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий на уровне министров.

Сенатор Австралии Кончетта Фиэрраванти Уэльс отметила, что обе наши страны схожи тем, что имеют обширные территории, занимаются добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. «В этой связи у Монголии есть возможность внедрить эффективный опыт управления рисками нашей страны, чтобы избежать ошибок», - отметила Фиэрраванти.

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