РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Саудовской Аравии произошли ряд коррупционных задержаний, - The Wall Street Journal

CA-NEWS (CA) - В Саудовской Аравии власти продолжают задерживать людей в рамках масштабной антикоррупционной кампании, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди близких к задержанным лиц и высокопоставленных чиновников. Но при этом издание не сообщает никаких данных о задержанных лицах.

Некоторые должностные лица признались изданию, что некоторые из фигурантов расследования подвергаются жестокому обращению. Некоторых задержанных поместили под стражу без предъявления обвинений, вторым не разрешают встретиться с родственниками, а других избивали и лишали сна.

Представители правительства Саудовской Аравии воздержались от комментариев на просьбы WSJ о предоставлении подробностей. Замгенерального прокурора страны сообщил, что некоторые задержанные обвиняются не только в коррупции, но им также предъявляется обвинение в угрозе национальной безопасности и террористической деятельности.

О заключении ряда членов королевской семьи Саудовской Аравии под стражу по обвинению в коррупции стало известно в ноябре 2017 года. Среди них оказался в том числе племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $16,8 млрд.

Критики правительства говорят, что продолжающиеся аресты — это попытка принца Мухаммеда объединить силы против его возможных противников. Принц же отрицает обвинение, указывая, что объявление его наследником было поддержано большинством членов королевской семьи и никем не оспаривалось.

print
  • 73-летней жительнице Таджикистана, обвиняемой в наркообороте, грозит до 8 лет лишения свободы
  • Мирзиеев благодарит судьбу за возможность работать с Назарбаевым
  • В Узбекистане с 15 июля вводятся электронные визы для иностранцев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×