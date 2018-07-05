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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокурор Узбекситана взял под особый контроль дело о раздевании женщины догола в отделении милиции
Предыстория: В Самаркандском отделении милиции женщин подвергали унижению, раздев догола. Прокуратура области возбудила уголовное дело

CA-NEWS (UZ) - В отношении сотрудника отдела внутренних дел Каттакургана в Самаркандской области,
заставившего женщину раздеться в отделении милиции и записавшего это на видео, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает газета.uz.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник милиции унижает задержанную женщину. Мужчина за кадром кричит на женщину, приказывает ей раздеться и затем пытается выставить ее раздетой на улицу.

Как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время оперативный работник заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий должностным лицом).

«Это вопиющий случай. Такое абсолютно недопустимо, независимо от должности и ранга. Это дело взято под особый контроль генерального прокурора», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры.

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