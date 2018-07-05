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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе женщина избила собеседника бутылкой по голове и ударила ножом в грудь

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе при распитии алкогольных напитков женщина избила собеседника бутылкой по голове и несколько раз ударила ножом в грудь, сообщает пресс-служба МВД республики.

Сотрудники МВД задержали 28-летнюю жительницу Душанбе по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью знакомому мужчине. В ходе следствия выяснилось, что 20 июня текущего года подозреваемая распивала спиртные напитки вместе с К. А. у него дома.

В процессе общения между ними началась ссора, женщина не смогла сдержать эмоции и несколько раз ударила жертву по голове, а затем взяла нож и нанесла ему несколько ударов в грудную клетку.

В настоящее время потерпевший с тяжелыми телесными повреждениями находится на лечении в больнице.

В настоящий момент следствие возбудило уголовное дело в отношении женщины.

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