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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Он пару раз пнул меня по ногам, прежде чем снимать видео, - жертва милиции
Предыстория: В Самаркандском отделении милиции женщин подвергали унижению, раздев догола. Прокуратура области возбудила уголовное делоПродолжение: Генпрокурор взял под особый контроль дело о раздевании женщины догола в отделении милиции

CA-NEWS (UZ) - Издание Xabar.uz связалось с женщиной, над которой издевался следователь милиции в Самаркандской области.

Женщина рассказала о случае с раздеванием в участке милиции, под крики и ругательства следователя Саната Умарова. Видео инцидента, где её раздевают догола и заставляют в таком виде выйти на улицу, распространилось в соцсетях.

«Мне 31 год. У меня двое несовершеннолетних детей. Мой муж умер два года назад. Я живу в одном из сел Каттакурганского района...Видео, которое распространилось в сети, было снято 3 июня. Когда я приехала на рынок за покупками, меня остановил сотрудник милиции и попросил пройти с ним в контору базара. После он отправил меня в городское управление милиции в сопровождении двух милиционеров. Уже там я встретились с Санатом (следователем)...Ранее у меня была судимость за кражу, поэтому милиционеры на базаре меня узнали. Я давно отказалась от этой привычки, и сейчас занимаюсь дехканством. Когда меня отправили в милицию, я подумала, что это связано с подозрением в совершении преступления...Меня отвезли в отделение. Санат Умаров начал оскорблять меня и обвинять в краже. Я сказала, что я не виновата и дома меня ждут дети, но он не слушал", - рассказала женщина.

"Он пару раз пнул мне по ногам, прежде чем снимать видео. Я испугалась. Он заставил снять всю одежду, а сам начал все это фиксировать на камеру. Он хотел отвезти меня голой на базар, и когда со слезами на глазах я начала умолять его не делать этого, он провел меня по дежурной части в милиции и обратно (в кабинет). До пяти часов он держал меня у себя и только потом отпустил", - продолжает она.

"У меня нет никаких претензий к Санату Умарову, потому что в Каттакургане у меня нет никого, кроме моих детей. И я боюсь что, если я стану враждовать с ними, то причиню вред себе и своей семье. Поэтому я и не жаловалась в прокуратуру. В органы обратились люди, которых я даже не знаю. Мне просто позвонили и попросили дать показания", - заключила женщина.

Министерство внутренних дел до сих пор не прокомментировало этот инцидент, передает repost.uz.

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