По новым правилам жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана товар не более 40 кг

CA-NEWS (TJ) - На границе Таджикистана и Узбекистана введены жесткие ограничения на перемещение товаров, сообщает Podrobno.uz

По новым правилам одному человеку разрешено перевозить 2 кг мясной продукции, 5 кг хлебобулочных изделий и 7 кг риса, а общий вес груза не должен превышать 40 кг.

В первые дни после открытия границы между странами никаких препятствий на экспорт и импорт товаров не было, но сегодня от людей на таможенных пунктах требуют строго соблюдать установленный объем ввозимых или вывозимых товаров.

Напомним, что в настоящее время гражданам Таджикистана запрещается вывозить за пределы Узбекистана зерно и хлебобулочные изделия, но при этом не возбраняется прихватить с собой пирожные и печенья узбекского производства.