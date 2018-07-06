Четырех спасателей ГУЧС Монголии пригласили в Чолпон-Ату на обучение по спасанию на воде

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 5 июля руководитель главного управления по чрезвычайным ситуациям /ГУЧС/ генерал-майор Т.Бадрал провёл встречи с представителями международной организации гражданской обороны (МОГО) и чрезвычайных ведомств КНДР и Кыргызстана, которые принимают участие во 2-й Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий.

Как передает Montsame, генерал-майор Т.Бадрал встретился с статс-секретарем министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Азаматом Мамбетовым.

Генерал-майор т. Бадрал выразил благодарность международной организации гражданской обороны за приглашение четырех спасателей ГУЧС Монголии на обучение по спасению на воде, которое состоится в конце июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

Основа для сотрудничества между главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызстана была заложена в результате подписания меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области предупреждения стихийных бедствий в 2016 году. Согласно меморандуму в апреле этого сотрудники чрезвычайного ведомства Монголии посетили Кыргызстан, где ознакомились с деятельностью министерства чрезвычайных ситуаций.

В ходе встречи, состоявшейся 5 июня, стороны подписали план действий по реализации меморандума на 2018-2020 годы.