В Туркменистане рассказали о коррупции в ряде госструктур, арестах главы банка и валютчиков, которые торговали долларами

CA-NEWS (TM) - Директор государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Туркменистана Максат Худайкулыев рассказал о ряде случаев коррупции и хищений со стороны ряда руководителей и ответственных сотрудников банковской сферы, концерна «Туркменхимия», министерств коммунального хозяйства, сельского и водного хозяйства, а также незаконной торговли валютой. Об этом он заявил в ходе расширенного заседание кабинета министров, сообщает в четверг, 6 июня пресс-служба туркменского президента.

«В отношении каждого из них возбуждены уголовные дела, следственные работы продолжаются. Причинённый виновными лицами ущерб возмещён, незаконно приобретенное имущество конфисковано», - отметил он.

Во время ревизии деятельности филиала государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy» в городе Туркменбаши было установлено, что его управляющий Г.Хангулыев занимался хищением долларовых купюр. Во время проведённой дополнительной проверки также обнаружена крупная недостача манатов. По результатам следствия выявлено, что украденные деньги были переданы жителю этрапа Кенар города Туркменбаши Н.Байрамгелдиеву для осуществления незаконной торговли валютой.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены случаи незаконной торговли валютой группой граждан, которые, искусственно завышая официально установленный ЦБ курс иностранной валюты, осуществляли противозаконные валютные операции. В частности, жители города Ашхабада, Марыйского и Лебапского велаятов М.Аннагулыев, Б.Ашыров и М.Ровшанова, будучи в сговоре, скупали у работников зарубежных фирм на незаконных основаниях иностранную валюту, реализовывали её по искусственно завышенному курсу. В качестве вещественных доказательств у вышеуказанных граждан были изъяты большие суммы денежных средств», - рассказал Худайкулыев.

Во время проверки было установлено, что Д.Аширмаммедов, с мая 2017 года занимавший должность заместителя председателя государственного концерна «Туркменхимия», злоупотребляя служебным положением, регулярно получал взятки от руководителей зарубежных компаний, с которыми были заключены контракты на экспорт карбамида. Кроме того, по итогам проведённой на Хазарском химическом заводе Госконцерна «Туркменхимия» проверки выявлено, что А.Сапаров, с мая 2017 года занимавший должность директора, злоупотребляя служебным положением, занимался незаконным присвоением госимущества.

Обращаясь к участникам заседания, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что все руководители неоднократно были предупреждены о том, что будет вестись непримиримая борьба с взяточничеством и коррупцией.

«Никому не позволено похищать деньги народа и обогащаться за счёт незаконно присвоенных средств», - продолжил он, подчеркнув, что будут ужесточены нормативно-правовые акты в сфере противодействия этому негативному явлению, а если понадобится – расширены структура силовых ведомств и их штаты.

«Искоренение фактов хищения государственных средств на сегодняшний день выступает в числе главных задач», - заявил Бердымухамедов, также отметив необходимость рассмотрения порядка и целесообразности проведения акции помилования.