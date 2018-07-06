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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Государство не будет устанавливать цены на продукты пока не будет зафиксировано необоснованное повышение их стоимости, - антимонопольная служба Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана разъяснила суть нашумевшего постановления правительства, которое позволяет ведомству регулировать цены на продукты и товары первой необходимости, сообщает «Азия-Плюс».

В службе заявляют, что не собираются вмешиваться в ценообразование указанных в документе 16 видов товаров и продукции до тех пор, пока не будет зафиксировано существенное, необоснованное повышение их стоимости на рынке.

«В прошлом году был принят закон РТ «О защите конкуренции», в котором говорится, что в случае возрастания или необоснованного повышения цен на рынке на определенные товары и продукцию, в их отношении применяется государственное антимонопольное регулирование и контроль. В соответствии с этим законом антимонопольная служба подготовила перечень социально значимых видов продукции, цены на которые подлежать государственному регулированию. Данный список был согласован со всеми соответствующими министерствами, ведомствами страны и утвержден постановлением правительства от 30 мая этого года», - сказали в антимонопольном ведомстве.

По сообщению ведомства, служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период (два-три месяца) в случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов.

«Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться», - добавили в антимонопольной службе.

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