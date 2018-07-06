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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Google объяснила выдачу поисковыми системами документов пользователей
Предыстория: Документы Google Docs появились в свободном доступе с паролями и личными данными в поисковой выдаче «Яндекса»

CA-NEWS (CA) - В Google разъяснили, что поисковые системы могут индексировать и показывать в выдаче только документы, размещенные на сервисе Google Docs, которые пользователи сделали публичными, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Документы могут также появиться в выдаче, если кто-то опубликовал ссылку на документ, доступный для просмотра «всем в интернете».

Компания подчеркнула, что пользователи могут установить настройки доступа ко всем файлам в Google Docs.

«Сервис «Google Документы» является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно», - подчеркнули в компании.

В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, например «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs, в частности с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд.

Комментируя эту проблему, в компании «Яндекс» подчеркнули, что поиск индексирует лишь страницы, не защищенные логином и паролем. В выдачу не попадают страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета, указал представитель компании.

Специалисты компании Group IB, которая специализируется на проблемах кибербезопасности, отметили, что возможность находить документы стала следствием небрежного отношения к безопасности самих пользователей, и рекомендовали пользователям сервисов Google Doc и Google Drive защищать паролем документы, выкладываемые в облачные хранилища.

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