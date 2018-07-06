В Узбекистане офицер милиции, заставивший раздеться догола задержанную женщину, уволен с работы

CA-NEWS (UZ) - После ряда публикаций о том, что в ОВД города Каттакурган в Самаркандской области Узбекистана двух женщин, задержанных по подозрению в краже денег на местном рынке, милиционера уволили с работы.

Сотрудник ОВД города Каттакурган в Самаркандской области Узбекистана, попросивший не разглашать его имени, сообщил, что спустя несколько часов после публикации статьи о том, как милиционеры в Самарканде унижали женщин, раздев их догола, в ОВД прибыли представители специальной инспекции по личному составу УВД Самаркандской области и сотрудники областной прокуратуры, передает centralasain.org.

– Всю ночь допрашивали Саната Умарова. Ближе к утру доставили потерпевшую. Женщина дала показания специальной инспекции по личному составу УВД Самаркандской области и сотрудникам областной прокуратуры, – сказал сотрудник ОВД города Каттакурган.

4 июля Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о том, что в отношении оперуполномоченного ОВД города Каттакурган Саната Умарова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 («Превышение власти или должностных полномочий») Уголовного кодекса республики. По данным генпрокуратуры, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении Умарова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Один из односельчан женщины рассказал о том, что она живет очень бедно на окраине села.

– Муж этой женщины умер от болезни печени. Очень трудно назвать домом место, в котором живет эта женщина. Там даже собака не будет жить. Во дворе нет ни ворот, ни стен. Она живет в полной нищете. Ее дом находится на окраине села, в степной местности, – говорит односельчанин женщины, униженной милиционерами.

По словам собеседников, ранее женщина была оштрафована по обвинению в краже денег в размере 50 тысяч сумов и пары галошей. Сейчас она держит скот, чтобы прокормить свою семью, сказали они.

Председатель махалли, в которой проживает униженная милиционерами женщина, говорит, что прежние ее действия стали основанием для задержания.

О судьбе другого милиционера, который издевался над другой женщиной, задержанной вместе с первой потерпевшей, пока ничего не сообщается.

МВД обнародовало свое заявление по инциденту в Каттакурганском ОВД Самаркандской области. «На сегодняшний день Санат Умаров уволен из органов внутренних дел за свои негативные действия. Руководство МВД на постоянной основе предпринимает решительные меры по выявлению и предотвращению подобных негативных инцидентов, а также чистке рядов органов внутренних дел от нечистых и случайно оказавшихся в них сотрудников», – подчеркивается в заявлении МВД.