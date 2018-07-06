РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане продлен срок действия старых паспортов

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана продлило срок действия старых (небиометрических) паспортов на территории страны до 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление было принято 30 июня.

Как сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции, за рубежом небиометрические паспорта будут считаться действительными до указанного в них срока действия.

В Узбекистане начали выдачу биометрических паспортов в ноябре 2011 года. Полная замена паспортов должна была завершиться до конца 2015 года, но позже этот срок был продлен до 1 июля 2018 года.

МВД республики предупреждало о том, что не обменявшим паспорта гражданам грозит штраф (от 0,5 до 3 минимальных зарплат).

Согласно официальным данным, на конец июня биометрические паспорта получили 21,194 миллиона граждан, или 94,9%.

print
  • Президент Узбекистана 5-6 июля посетит Казахстан
  • В Душанбе женщина избила собеседника бутылкой по голове и ударила ножом в грудь
  • В тюрьмах ОАЭ сидят 5 казахстанцев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×