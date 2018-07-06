В Узбекистане продлен срок действия старых паспортов

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана продлило срок действия старых (небиометрических) паспортов на территории страны до 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление было принято 30 июня.

Как сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции, за рубежом небиометрические паспорта будут считаться действительными до указанного в них срока действия.

В Узбекистане начали выдачу биометрических паспортов в ноябре 2011 года. Полная замена паспортов должна была завершиться до конца 2015 года, но позже этот срок был продлен до 1 июля 2018 года.

МВД республики предупреждало о том, что не обменявшим паспорта гражданам грозит штраф (от 0,5 до 3 минимальных зарплат).

Согласно официальным данным, на конец июня биометрические паспорта получили 21,194 миллиона граждан, или 94,9%.