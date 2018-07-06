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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 6 июля прибыл в Астану. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин и другие официальные лица, сегодня встретили главу государства в аэропорту.

Раннее сообщалось о том, что Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятии, посвященном 20-летию города Астаны.

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