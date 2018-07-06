По итогам азиатской конференции была принята Улан-Баторская декларация

CA-NEWS (MNG) - Азиатская конференция министров по уменьшению опасности бедствий успешна прошла в Улан-Баторе с 3 по 6 июля, передает Montsame.

В заключительный день пленарного заседания, 6 июля были подведены итоги работы 2-ой Азиатской конференции и по итогам принята «Улан-Баторская декларация», направленная на развитие устойчивой инфраструктуры на мировом и региональном уровнях, укреплениe устойчивости городов и населенных пунктов к стихийным бедствиям, создание единого информационного фонда, утверждение национальной и региональной стратегии в соответствии с Сендайской рамочной программы.