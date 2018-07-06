В Ашхабаде наблюдается сбой в интернет связи

CA-NEWS (TM) - По сообщениям корреспондентов радио «Азатлык» в Туркменистане, а также сведениям поступающим в редакцию от радиослушателей, в Ашхабаде снова наблюдаются массовые сбои в работе интернета.

«В Ашхабаде интернет вообще остановился. Как в областях, можно только представить. Не просто плохо, а за те деньги 150-200 манатов в месяц просто убогое качество. У меня пакеты и от Алтын Асыр за 200 манатов и АГТС за 250 манатов, один хуже другого», - сообщает собеседник.

По его словам, при обращении с жалобой, сотрудники учреждений, обеспечивающих население интернет связью, либо разводят руками, либо уточняют пользуется ли пользователь VPN - прокси серверами, дающими возможность обходить блокировку и посещать большее количество сайтов. «Пока писал вам, три раза вышибало, несколько раз из сети, надеюсь дойдёт», - сообщает слушатель Азатлыка.

Накануне сообщалось о низком качестве мобильной связи в Дашогуской области Туркменистана.

По мнению интернет пользователей в Ашхабаде, беседовавших с Азатлыком, низкое качество интернета, связано не столько с ограниченными техническими возможностями отечественной сети, сколько с действиями властей по ограничению доступа населения к интернету. «Похоже, что они специально делают, им просто выгодно, чтобы доступ к информации у населения был ограничен. Потому, что для обхода блокировок нужно заходить через VPN, а при этой скорости это реально не возможно».

Сами пользователи неоднократно сообщали об отключениях интернет связи у пользователей в Ашхабаде и областях, при попытке использования прокси серверов «VPN» и «Psiphon» для доступа к заблокированным сайтам.