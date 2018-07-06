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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В российском вузе произошла драка студентов из Таджикистана и Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Массовая драка между студентами из Афганистана и Таджикистана произошла в общежитии Уральского федерального университета, где живут учащиеся из разных стран мира. Как сообщили «URA.RU» в вузе, противоборствующие стороны выясняли на кулаках отношения на протяжении двух дней. Проверкой обстоятельств инцидента и выявлением виноватых занималась собственная служба безопасности университета.

«Поводом к конфликту якобы стал долг 800 рублей, который афганцам не возвращали таджики. Тогда афганцы забрали у одного из таджиков кроссовки — в залог, до возврата долга. В итоге два дня они дрались толпа на толпу», — сообщили в уральском университете и добавили, что во время разборок большинство студентов к тому же было пьяно.

По предварительным данным, из университета был отчислен один из таджикских студентов, Вайсиддин Сироджов, который вступился за своего товарища, у которого забрали кроссовки. Наиболее «отличившиеся» в драке афганские студенты, обучающиеся по специальностям «политология» и «психология», также были под угрозой вылета, но продолжат учебу — за них ходатайствовали из дипломатического ведомства.

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