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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев получил медаль

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 июля встретился с высшим руководством страны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, с юбилеем столицы и днем рождением главу государства поздравили спикеры сената и мажилиса парламента, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель Администрации президента, руководящий состав Администрации президента, председатель правления АО «Самрук-Казына», главы центральных государственных органов и аким Астаны.

В торжественной обстановке Н.Назарбаеву была вручена юбилейная медаль «20 лет Астане». Присутствующие пожелали президенту здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту.

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