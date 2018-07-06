Назарбаев получил медаль

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 июля встретился с высшим руководством страны.

Как сообщает пресс-служба Акорды, с юбилеем столицы и днем рождением главу государства поздравили спикеры сената и мажилиса парламента, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель Администрации президента, руководящий состав Администрации президента, председатель правления АО «Самрук-Казына», главы центральных государственных органов и аким Астаны.

В торжественной обстановке Н.Назарбаеву была вручена юбилейная медаль «20 лет Астане». Присутствующие пожелали президенту здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту.