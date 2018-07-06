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  6 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил выговоры министрам, отвечающим за экономику и промышленность

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания правительства Туркменистана по итогам работы за первое полугодие президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгих выговоров вице-премьерам и министрам, отвечающим за экономику и промышленность, сообщает в четверг, 6 июля пресс-служба главы государства.

Так вице-премьеру Гочмыраду Мырадову, курирующему экономику и финансы объявлен строгий выговор «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе». Президент Туркменистана потребовал принять меры по индустриализации страны, широкому привлечению инвестиций в экономику, созданию новых рабочих мест, что должно привести к формированию конкурентоспособной экономики.

Вице-премьеру Кериму Дурдымырадову, курирующему промышленность объявлен выговор «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых министерств и ведомств».

Министру промышленности Хошгелди Мергенову был объявлен строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе». Выговоры были объявлены с связи с обнаруженными фактами коррупции и хищений в госконцерне «Туркменхимия».

Министру экономики и финансов Батыру Базарову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, серьёзные недостатки, допущенные в работе».

Министру торговли и внешнеэкономических связей Доврану Оразмырадову был объявлен строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе». Бердымухамедов потребовал от министра обеспечить граждан высококачественными товарами по доступным ценам, а также наращивать объемы экспорта отечественных товаров.

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